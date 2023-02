Turquie : La « mafia du bâtiment » accusé des milliers de morts

Pourquoi les bâtiments se sont-ils écroulés comme un château de cartes ? » C’est la question qui taraude les familles endeuillées après le dramatique séisme en Turquie et en Syrie dont le bilan a dépassé les 35 000 morts ce lundi 13 février. Pour certains ingénieurs et architectes, le coupable est tout trouvé : ce sont les promoteurs immobiliers qui n’ont pas respecté les lois de construction antisismiques de la région.

« C’est le problème du tout béton en Turquie. C’est un matériau bien trop lourd qui, en cas de séisme, provoque énormément de dégâts. Tous les pays très sismiques, comme le Japon et la Californie, dispose d’une architecture légère et en bois », avance Cyrille Hanappe, architecte et ingénieur à l’ENSA Paris Belleville, joint par Le HuffPost. Pour lui, dans un pays où les promoteurs cherchent la rentabilité, la construction en béton est la meilleure option ; avec tous les risques que cela comporte.

Mais d’autres experts des risques sismiques pensent que le secteur du bâtiment n’est pas le seul responsable de l’écroulement des bâtiments et que d’autres facteurs, notamment liés au type de séisme doivent aussi être pris en compte.