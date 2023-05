Turquie : Second tour de la présidentielle, Erdogan en tête

Un second tour de l’élection présidentielle devrait avoir lieu le 28 mai en Turquie alors que le président sortant Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis deux décennies, était crédité d’un score au premier tour plus important qu’anticipé mais insuffisant pour l’emporter dès dimanche soir face à son rival.

Après dépouillement de 99% des bulletins, Recep Tayyip Erdogan était crédité de 49,4% des suffrages, contre 44,96% pour Kemal Kiliçdaroglu, le candidat unique de six mouvements d’opposition, selon le président du Conseil électoral supérieur, Ahmet Yener.

Aucun des deux candidats ne dépasserait donc le seuil de 50% des suffrages nécessaires pour remporter dès le premier tour un scrutin considéré comme un verdict pour le règne de plus en plus autoritaire de Recep Tayyip Erdogan, âgé de 69 ans.

Cette élection est déterminante pour savoir non seulement qui dirigera la Turquie, membre de l’Otan, mais aussi quelle sera l’orientation politique et économique de cette puissance régionale de 85 millions d’habitants, notamment dans ses relations avec la Russie, le Moyen-Orient et l’Occident.

Le scrutin présidentiel se tient parallèlement à des élections législatives dans un contexte de grave crise économique et après le traumatisme causé par le double séisme de février, qui a frappé le sud de la Turquie et fait plus de 50.000 morts, selon les chiffres officiels.

Ce scrutin plus serré qu’attendu provoquait lundi de forts mouvements sur les actifs turcs, avec un recul de plus de 4% de l’indice BIST 100 .XU100 de la Bourse d’Istanbul.

Le coût d’une garantie contre un risque de défaut de paiement de la Turquie sur sa dette a par ailleurs augmenté à son plus haut niveau depuis six mois tandis que la livre a atteint un creux de deux mois.

Alors que Recep Tayyip Erdogan a déclaré devant des partisans en liesse, réunis au siège de son parti, qu’il était largement en tête du premier tour, son rival Kemal Kiliçdaroglu a exprimé sa confiance sur une victoire au second tour et appelé ses partisans à la patience.