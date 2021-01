Twitter censure l’ambassade de Chine aux USA !

Twitter vient de sanctionner le compte de l’ambassade chinoise aux Etats-Unis, @ChineseEmbinUS, à cause d’un tweet qui défendait la politique de la Chine dans la région du Xinjiang, qui, selon la plateforme américaine, violait sa politique contre la « déshumanisation », rapporte Ecofin.

C’est selon une déclaration du réseau social, relayant notamment Reuters. En effet, ce compte avait publié ce mois-ci, un tweet affirmant que les femmes ouïgoures n’étaient plus des « machines à fabriquer des bébés », citant une étude rapportée par le journal China Daily, affilié à l’État chinois.

Twitter a retiré cette publication, et l’a remplacée par une étiquette (indiquant qu’elle n’était plus disponible), et, depuis le 9 janvier, le compte de l’ambassade n’a plus publié de nouveaux tweets.