UADH arrête l’opération de l’ouverture sur un partenaire stratégique

La société Universal Auto Distributors Holding « UADH », porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand public, que l’opération réservée au partenaire stratégique avec lequel un mandat d’exclusivité a été signé, a été arrêtée. Toutefois, les travaux de Due Diligence et les négociations continuent et sont par conséquent maintenus avec d’autres investisseurs, toujours dans le cadre d’une opération sur le capital. La société ne manquera pas d’informer à travers un nouveau communiqué ses actionnaires et le grand public de toutes les nouvelles dans ce contexte.

