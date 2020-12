UADH en voie de consolider ses fonds propres et de booster son développement

Bassem LOUKIL, Président Directeur Général de la société « UADH », porte à la connaissance des intervenants sur le marché boursier que la société fait l’objet d’une éventuelle prise de participation, par un partenaire stratégique, directement ou à travers l’une ou toutes les filiales de « UADH ». La mission a été confiée à l’intermédiaire en Bourse MAC SA pour conseil et assistance dans la réalisation de l’Opération, en collaboration avec le cabinet PwC pour les due diligences approfondies. L’opération doit être clôturée dans un délai qui ne dépassant pas le premier trimestre 2021.

Ainsi formulée, l’information devait initier un rebondissement de l’entreprise phare du groupe Loukil, et confirmer par cette initiative d’ouverture de son capital à un partenaire industriel stratégique, volonté de se développer. Le recours à une des meilleures têtes chercheuses de partenariat en Tunisie qu’est MC Sa sous la férule de Mourad Ben Chaabane, est aussi un gage de sérieux et une garantie de réussite.

Concessionnaire connu et reconnu de différentes marques, et qui exporte même en développant l’expertise de la customisation pour le marché africain notamment, le groupe UADH se dessine aussi de plus larges et meilleures perspectives et ne manquera pas d‘élargir sa gamme, et on l’espère, signer l’entrée à plein pied dans la transition énergétique en développant surtout la concession des voitures électriques