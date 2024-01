UBCI :  Indicateurs d’Activité Trimestriels au 31/12/2023

Au terme du 4ème trimestre 2023, Les indicateurs d’activité Trimestriels de l’UBCI font ressortir une évolution positive de 6.84% de son encours de dépôts de la clientèle pour atteindre 3 393,5 millions de dinars contre 3 176,3 millions de dinars au 31/12/2022.

Cette capacité à drainer des ressources nouvelles a contribué au renforcement de la capacité de financement de l’UBCI,les encours net de crédits à la clientèle ont ainsi augmenté de 6.63% par rapport à l’exercice 2022, soit un additionnel de 187 millions de dinars pour atteindre3 007,9 millions de dinars.

Cette croissance des crédits a pu s’effectuer tout en préservant la qualité du portefeuille engagements de l’UBCI dont le taux de créances non performantes reste parfaitement maîtrisé et un taux de couverture par des provisions parmi les plus élevés de la place. Ces indicateurs continuent de positionner l’UBCI parmi les banques les plus saines du marché bancaire .

Au terme de l’exercice 2023, le produit net bancaire de l’UBCI franchit le cap des 300 millions de dinars,en progression par rapport à la même période de 2022.

A ce titre, les produits d’exploitation ont atteint 464,9 millions de dinars en progression de 14,55 % par rapport à l’exercice précédent.

Par ailleurs, Les charges d’exploitation ont atteint 162,6millions de dinars contre 112.8 millions de dinars au terme de l’exercice 2022.

L’année 2023 a été marquée par la continuité des projets stratégiques de restructuration et de transformation qui animent la banque, notamment la refonte du système d’information.

L’UBCI confirme son statut de banque solide qui repose sur un modèle composé de métiers et expertises diversifiés.

Outre sa dynamique commerciale, la banque a poursuivi courant l’année 2023 ses actions en matière de Responsabilité Sociétale confirmant son statut de banque citoyenne et engagée, rappelons à ce titre que l’UBCI a été la première banque Tunisienne à obtenir le label ‘ Engagée RSE – Confirmé ’ délivré par « AFNOR Certification ».