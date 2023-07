UBCI partenaire du festival international de Dougga

Le Festival International de Dougga revient cette année dans sa 47è édition et se déroulera du 27 juillet au 07 août 2023 au site archéologique de Dougga, dans la ville de Teboursouk.

Le Festival international de Dougga est considéré comme l’un des festivals de musique les plus importants du monde arabe et draine près de 3 000 festivaliers par concert, leur offrant une expérience mémorable dans un cadre exceptionnel, le théâtre romain de Dougga.

Ce rendez-vous culturel annonce cette année une programmation riche avec des artistes de renommée, mettant en avant la diversité culturelle et la pluralité artistique.

Au programme, 11 jours de musique marqués par des styles musicaux et artistiques de tout genre et mettant en vedette des artistes nationaux et internationaux. Parmi les artistes attendus, on retrouvera les talentueux Dhafer Youssef, Souad Massi, Zied Gharsa, Aziza Bayar, Nour et Slim Arjoun, Balti…

Cette année, l’UBCI sera Le Partenaire de cette nouvelle édition du « Festival International de Dougga ». Ainsi, à travers ce partenariat, la banque confirme encore une fois son engagement en tant que mécène des activités culturelles en Tunisie et plus particulièrement dans les régions.

