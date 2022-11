UBCI partenaire officiel des Tunisian Finance Days 2022

L’UBCI était le partenaire officiel de la deuxième édition des « Tunisian Finance Days 2022 » organiséeles 3 et 4 novembre 2022 par l’association « RECONNECT ».

Le principe fondateur des journées de la finance est la réunion des compétences tunisiennes en Tunisie et à l’étranger pour décrypter les enjeux et les défis d’une finance en transformation.

La nouvelle édition s’est tenue à Tunis en version hybride autour du thème : « Une meilleure résilience du système financier tunisien aux changements et aux ruptures ». Ses deux axes majeurs sont la digitalisation de l’industrie financière et l’émergence de la finance durable. L’édition 2022 des journées tunisiennes de la finance a porté un regard croisé sur le monde de la finance en Tunisie et à travers le monde et a rassemblé des décideurs, des experts et des universitaires de la finance autour des défis et des enjeux de l’industrie financière. Une occasion pour les professionnels, les universitaireset les étudiants tunisiens de suivre, de comprendre et de participer aux transformations du monde de la finance, notamment par l’intégration de la dimension durable de la finance.