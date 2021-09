Uber France condamné à verser plus de 180.000 euros à 910 chauffeurs de taxi

La société Uber France a été condamnée vendredi à verser plus de 180.000 euros en dommages et intérêts à plus de 900 chauffeurs de taxi et leur syndicat pour avoir mis en place une « concurrence déloyale » entre 2014 et 2015 par le biais de la fonctionnalité Uber Pop.

Uber France, condamné définitivement en décembre 2015 par la cour d’appel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, a cette fois-ci été condamné au civil.

Le tribunal a estimé que Uber, via son offre Uber Pop, a violé les règles du marché et « provoqué nécessairement un préjudice moral, consistant notamment dans l’atteinte portée à l’image et à la réputation des chauffeurs de taxi ».

La société devra donc verser 200 euros au titre du préjudice moral à 910 chauffeurs de taxi ainsi que 5.000 euros au syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne.

Ce cas concerne une activité « qui a été suspendue en France en 2015 », a réagi une porte-parole d’Uber, assurant que l’application n’avait désormais plus recours qu’à des chauffeurs sous licence « qui passent les mêmes examens que les chauffeurs de taxi ».