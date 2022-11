UBM: La 18ème Sommet Bancaire Maghrébin se tiendra, les 14 et 15 novembre 2022, à Alger

La 18ème Sommet Bancaire Maghrébin sur le thème : « Défis et Perspectives de l’Activité Bancaire », se tiendra, les 14 et 15 novembre 2022, à Alger, à l’occasion de la 16ème session de l’Assemblée Générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM).

Ce sommet offre une discussion sur les questions les plus urgentes liées au défis de l’activité bancaire à travers des panels portant notamment, sur: « Les Nouvelle génération de plates-formes bancaires », « Banque, paiements et nouvelles technologies – Tendances et impacts », « la révolution de l’open Banking dans la région Maghreb Arabe » et « Les défis de l’écosystème bancaire et Financier »…

Des workshops, seront également organisés, à cette occasion, sur les thèmes : « L ’Intelligence Artificielle au service de la Banque » , « Pratiques et techniques de cybersécurité dans les Banques » et « Conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme »», selon un communiqué de l’Union des Banques Maghrébines.

Cet événement international accueillera un nombre important des dirigeants et hauts cadres des Banques Centrales, des banques et institutions financières Maghrébines, des chefs d’entreprises ainsi que de nombreux partenaires et experts internationaux.

A savoir que l’UBM a été créée le 7 Décembre 1990 à l’initiative des Présidents des Banques des 5 pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, et Mauritanie. L’Union est un organisme régional, à but non lucratif, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il regroupe aujourd’hui la plupart des banques et établissements financiers du Maghreb.