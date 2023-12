UE: Accord pour l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie

Alors qu’on attendait un sommet européen long et difficile sur l’élargissement de l’UE à l’Ukraine et à la Moldavie, les 27 ont décidé jeudi 14 décembre, au bout de quelques heures à peine, d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie. La décision a été immédiatement saluée par Volodymyr Zelensky. C’est le début d’un processus qui sera encore long et qu’on croyait menacé par l’intransigeance du Premier ministre hongrois.

L’attitude de la Hongrie et des éventuelles concessions faites par Viktor Orbán, constituaient, en fait, un gros point d’interrogation. Le chef du gouvernement hongrois se disait, au début de ce sommet, hostile à l’ouverture de ces négociations d’adhésion, arguant du fait que l’Ukraine n’était pas prête et que l’Europe en serait déstabilisée.

Finalement, Viktor Orbán s’est abstenu lors du vote. « La Hongrie ne veut pas partager la responsabilité » de ce choix « insensé » des 26 autres pays et « s’est donc abstenue », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

En fin de compte, Viktor Orbán a choisi de ne pas opposer son veto et d’utiliser ce qu’on appelle ici l’abstention constructive, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Le Premier ministre hongrois a quitté la salle lorsque les 26 autres ont décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec l’Ukraine. Il continue à qualifier cette décision d’irrationnelle d’autant que, pour lui, l’Ukraine n’a pas satisfait à trois des sept critères préalables, à savoir les droits de minorités, la lutte contre la corruption et l’influence des oligarques.

Il y aura tout de même une deuxième étape, probablement en mars, lorsque sera fixé le cadre de négociation lors d’une conférence intergouvernementale entre les 27 États membres. Ceci laisse se profiler une nouvelle échéance pour évaluer le respect de tous les critères préalables.

C’est en tout cas une réussite pour l’Union européenne qui voulait envoyer un signal fort de son soutien politique à l’Ukraine, un signal destiné aux Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi à Vladimir Poutine. Et ce signal est renforcé par la décision d’ouvrir aussi des négociations d’adhésion avec la Moldavie et d’accorder le statut de pays candidat à la Géorgie.

Il reste maintenant aux Européens à tenter de s’accorder avec la Hongrie sur le soutien financier à l’Ukraine pour graver dans le marbre une enveloppe de 50 milliards d’euros sur quatre ans, souligne RFI.

