UE: Une candidature de von der Leyen pour un second mandat attendue lundi

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’apprête à annoncer son souhait de briguer un second mandat, a anticipé mardi un responsable du parti conservateur allemand dont elle est issue.

Daniel Caspary, président de la délégation CDU/CSU au Parlement européen, a indiqué s’attendre à ce que von der Leyen « déclare lundi sa volonté de se présenter à nouveau à la tête de la Commission » suite aux élections de juin prochain.

Sa décision serait annoncée à l’occasion d’une visite prévue à Berlin, où elle est invitée à une réunion de son parti.

« Ce serait un bon signe pour l’Europe. Il va sans dire que la CDU la soutient de toutes ses forces », a insisté Caspary.

Le Parti populaire européen (PPE), première force politique au Parlement européen, pourrait alors, lors d’un congrès les 6 et 7 mars à Bucarest, en faire sa candidate au niveau de l’UE pour présider à nouveau la Commission.

Pour Daniel Caspary, Ursula von der Leyen, 65 ans, donnerait une orientation différente à un éventuel second mandat.

Après une première législature « fortement marquée par la pandémie et la guerre en Ukraine », « l’accent serait mis sur la compétitivité ainsi que sur la sécurité intérieure et extérieure », a-t-il estimé.

« Ce n’est que si l’Europe reste un continent économiquement efficace que nous pourrons maintenir notre prospérité et nous permettre la transition écologique », a martelé l’eurodéputé.

