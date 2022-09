UIB certifiée ISO/IEC 27001:2013 activité SGSS

L’Union Internationale de Banques (UIB) a obtenu avec succès la certification ISO/IEC

27001:2013 activité SGSS, prouvant ainsi que son système de management de la sécurité de l’information (SMSI) répond parfaitement aux exigences de ce standard international.

L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) – propriétaire de la norme ISO/IEC27001 – est un réseau comprenant plus de 160 pays réunissant des experts qui mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des normes internationales en sécurité, qualité et environnement.

Norme internationale la plus largement répandue en matière de sécurité de l’information, ISO

27001 est la première certification en Tunisie sur le périmètre dépositaire local pour les

investisseurs institutionnels étrangers.

Entrainant une réévaluation régulière des risques tout en permettant une amélioration continue, cette certification, reconnue internationalement, garantit la mise en œuvre d’un système de management et de mesures de sécurité organisationnelles et techniques.

Grâce au respect des normes et des exigences internationales, cette procédure de labellisation de l’UIB est de nature à renforcer la confiance de ses clients en sa capacité à garantir une sécurité maximale de ses transactions. Aussi, ce jalon permet à l’UIB de continuer à inscrire sa démarche dans une perspective dynamique de progrès et de sécurisation de son système de management en impliquant l’ensemble de ses acteurs internes et parties prenantes.