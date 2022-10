UIB: Des résultats réconfortants

Dans le cadre de la diffusion régulière des informations fiables et significatives auprès des

marchés, l’Union Internationale de Banques (UIB) vient de publier ses Indicateurs d’Activité

arrêtés au 30 septembre 2022.

L’encours de ses dépôts s’est élevé à 5 482,8 MTND à fin Septembre 2022 vs 5 192,6MTND une année auparavant. L’augmentation de ses dépôts de +5,6% -correspondant à +290,2 MTND – résulte principalement de la hausse (a) des dépôts d’épargne (+172,1 MTND) (b) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+109,8 MTND) (c) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+12,5 MTND). La croissance desdits dépôts a permis d’annihiler l’effet relié à la baisse des dépôts à vue (-4,2 MTND).

S’agissant de l’encours net des crédits à la clientèle, il a affiché une croissance de +5,9%

correspondant à un additionnel de +341,7 MTND, pour atteindre un encours de 6 082 MTND au 30 Septembre 2022 vs 5 740,3 MTND une année auparavant.

Pour sa part, l’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 279,5 MTND au 30

Septembre 2022 vs 306,5 MTND une année auparavant.

Sur le plan de l’exploitation, les produits bancaires, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +8,3 % pour atteindre 552 MTND au 30 Septembre 2022 vs 509,9 MTND une année auparavant. La marge d’intérêt a atteint, de son côté, 198,7 MTND au 30 Septembre 2022 vs 188 MTND une année auparavant, soit une hausse de +5,7%. S’agissant de la marge sur les commissions, elle a enregistré une augmentation de +7,1% pour atteindre 112,2 MTND vs 104,8 MTND une année auparavant. Enfin, les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +23 % pour atteindre 44,7 MTND au 30 Septembre 2022 vs 36,3 MTND une année auparavant.Les chiffres clés de l’UIB révèlent un Produit Net Bancaire en hausse de +8,1% pour atteindre

355,6 MTND au 30 Septembre 2022 vs 329,1 MTND une année auparavant.

Par ailleurs, l’UIB fait montre d’une bonne maîtrise de ses frais de personnel qui ont accusé une baisse de -8,1% au 30 Septembre 2022 pour atteindre 125,5 M TND vs 136,6 M TND une année auparavant. Cette baisse est due, notamment, à l’effet de la révision de la provision de l’Indemnité de Fin de Carrière de 6 à 12 mois à la suite de l’accord salarial conclu – en date du 26 juillet 2021 – entre l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et la Fédération des banques et des établissements financiers relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT). Dans le même temps, les charges opératoires ont diminué de -3,9% pour atteindre 175 MTND au 30 Septembre 2022 vs 182,1 MTND une année auparavant.

Ces évolutions ont contribué à l’amélioration du coefficient d’exploitation qui s’est établi à 49,2% à fin Septembre 2022 vs 55,3% une année auparavant.

Depuis le début de l’année 2022, le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +22,9% pour atteindre 180,8 MTND au 30 Septembre 2022 vs 147,1 MTND une année auparavant.

