UIB: Une ligne de crédit de 100 MDT pour le financement des projets dans le secteur de l’industrie sanitaire

Le ministère de la santé a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit d’un montant de 100 millions de dinars renouvelable sur 3 ans pour le financement des projets et initiatives liés à l’industrie sanitaire, de manière à réhabiliter ce secteur et appuyer les efforts de l’état dans ce domaine .

Le ministère a souligné dans un communiqué publié aujourd’hui que l’ouverture de cette ligne de crédit qui sera consacrée au financement des projets dans le secteur des industries sanitaires, a été annoncée au cours d’un entretien regroupant le ministre de la santé,Abdellatif Mekki, le secrétaire général de l’union générale des travailleurs Tunisiens (UGTT), Noureddine Tabboubi, le président du conseil d’administration de l’Union Internationale des Banques, et le directeur général de l’Union Internationale des Banques, Mondher Ghazali.

A cette occasion, l’Union Internationale des Banques a réaffirmé sa disposition à soutenir les efforts du ministère de la santé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à travers l’octroi d’une prime annuelle sous forme de don d’un montant variant entre 100 et 200 mille dinars pour la consolidation des recherches médicales, notamment en matière de prévention contre les pandémies.

Par ailleurs, une enveloppe d’un montant de mille dinars sous forme de don sera remise par l’association solidarité et innovation relevant de l’UIB pour soutenir le secteur de la santé outre l’engagement des employés de cette institution financière à faire don d’une journée de travail, selon le communiqué.

D’autre part, des crédits seront accordés aux industriels œuvrant dans le secteur de la santé, assortis de plusieurs avantages tels que les facilités de remboursement.

” Une enveloppe de 10 millions de dinars (SICAR) renouvelable, sera consacrée au renforcement des investissements dans le secteur de la santé”, indique la même source.