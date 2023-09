Ukraine : 17 morts dans une frappe russe sur un marché, des munitions américaines à l’uranium appauvri 

Au moins 17 civils ont été tués dans une frappe russe sur un marché dans l’est de l’Ukraine mercredi, le jour-même d’une visite à Kiev du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui a annoncé une aide supplémentaire d’un milliard de dollars aux Ukrainiens auxquels les Etats-Unis fourniront, pour la première fois, des munitions à l’uranium appauvri.

« Les progrès de la contre-offensive (de l’armée ukrainienne) en cours se sont accélérés ces dernières semaines et cette nouvelle aide contribuera à lui donner un nouvel élan », a déclaré M. Blinken dont c’était la quatrième visite en Ukraine depuis le début, en février 2022, de l’invasion russe.

A Washington, le Pentagone révélait parallèlement que des munitions de 120 mm contenant de l’uranium appauvri efficaces contre les chars et les autres véhicules blindés allaient être livrées aux Ukrainiens. Celles-ci sont capables de percer les blindages mais sont controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et les populations.

« L’aide américaine n’est pas de la charité. Aujourd’hui, grâce à nos partenaires, l’Ukraine freine l’agression russe. Nous n’appellerons jamais au déploiement de troupes américaines en Ukraine », a quant à lui tenu à dire à Blinken son homologue ukrainien Dmytro Kouleba.

Le Kremlin a, de son côté, reproché aux Etats-Unis de « maintenir l’Ukraine en état de guerre ».

