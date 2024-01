Ukraine: 4 morts et 92 blessés dans de nouvelles frappes russes

Au moins quatre personnes ont été tuées ce mardi matin 2 janvier dans un nouveau bombardement massif de l’Ukraine par la Russie, selon les autorités ukrainiennes. À Kiev, une femme âgée a succombé à ses blessures dans une ambulance, selon le maire Vitali Klitschko. Six quartiers de la capitale ont été touchés, faisant au moins 27 blessés et déclenchant sept incendies.

Deux personnes ont été tuées dans la région de Kiev et sept autres personnes ont été blessées, selon le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko.

Une femme de 91 ans est morte à Kharkiv, selon le gouverneur de la région éponyme Oleg Synegoubov, qui a fait état de 44 blessés, après les frappes russes sur la deuxième ville d’Ukraine, située non loin de la frontière russe.

Volodymyr Zelensky a annoncé sur X que « tous les services nécessaires sont impliqués » pour secourir les 92 blessés recensés à travers l’Ukraine après cette « nouvelle attaque russe ».

« Plus de 500 sauveteurs du Service national d’urgence d’Ukraine, des services communaux, des travailleurs de l’énergie et des policiers » sont mobilisés.