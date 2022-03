Ukraine : A Kiev, « la très longue attente » avant l’attaque russe sou le siège

Dix-huitième jour de guerre en Ukraine. La capitale ukrainienne est presque encerclée, des attaques voient le jour dans le sud de la capitale, à 30 km du centre-ville.

Les positions militaires n’évoluent presque plus: l’armée russe est à l’est et à l’ouest de la ville. Depuis le centre-ville, on entend des détonations assez lointaines qui montent que les armées russes et ukrainiennes se font face aux mêmes endroits.

Le centre de Kiev n’est pas pour le moment bombardé, à l’exception d’un drone chargé d’explosifs, abattu par l’armée ukrainienne, qui a en partie détruit un immeuble, perforant son toit, et en incendiant une partie.

Il n’y a pas eu de blessés. Situé dans le quartier de l’université, cet immeuble fait partie d’un quartier résidentiel qui avait jusqu’ici été épargné par les combats, quels qu’ils soient.

Ceux qui restent ne savent pas quand ni comment les Russes finiront par passer à l’offensive ou bien s’ils tenteront d’assiéger la ville.

Le siège, c’est l’hypothèse retenue par l’état-major ukrainien. Avant une offensive, il y a beaucoup de préparation, il y aurait régulièrement des tirs d’artillerie, des bombardements, notamment sur les positions à l’est, si l’armée russe était sur le point d’attaquer.

Ce n’est pas le cas, ce dimanche matin. L’armée ukrainienne remarque, par contre, que les forces russes essayent d’éliminer les défenses autour de la ville, y compris au sud de Kiev.

Si la route du sud est bloquée, la ville n’aurait plus aucun accès. Ce serait le début d’un siège.