Ukraine : Attaque  massive de missiles russes

L’Ukraine a a été la cible d’une attaque massive de missiles russes samedi, a indiqué son armée de l’air, ajoutant que Moscou avait tiré certains de ses missiles hypersoniques les plus redoutables.

Les défenses aériennes ont abattu huit missiles russes dans au moins cinq régions d’Ukraine, selon les responsables locaux de ces provinces.

Cependant, aucun détail n’a été donné sur la question de savoir si des cibles ont été touchées, et les autorités ont fourni beaucoup moins d’informations que d’habitude sur l’attaque. L’armée de l’air ukrainienne a averti lors de l’attaque que la Russie avait tiré des missiles Kinzhal – peut-être le missile russe conventionnel le plus difficile à abattre.

Le Premier ministre britannique Rushi Sunak a annoncé vendredi une augmentation substantielle du financement militaire de l’Ukraine, s’élevant à 3,2 milliards de dollars. L’OTAN a promis mercredi une nouvelle aide militaire et économique majeure à l’Ukraine.

