Ukraine : Aucune trêve de Noël ou du Nouvel An  n’est en discussion, annonce le Kremlin

Aucune trêve de Noël ou du Nouvel An sur le terrain en Ukraine n’est en discussion, a déclaré mercredi le Kremlin, à l’approche des fêtes de fin d’année. « Aucune proposition n’a été formulée par qui que ce soit, ce sujet n’est pas à l’ordre du jour », a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé sur la possibilité d’une pause dans les combats en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs refusé d’avancer une date pour le discours annuel de Vladimir Poutine aux deux chambres du Parlement russe et qui n’a pas eu lieu en 2022. Le président russe a déjà renoncé, sans explications, à sa grande conférence de presse annuelle, sur fond de revers humiliants dans sa campagne militaire en Ukraine ces derniers mois.

La Russie a exclu de retirer ses forces armées d’Ukraine et a juré de poursuivre les combats. Mercredi, un haut responsable de l’occupation russe dans l’est de l’Ukraine, Denis Pouchiline, a même assuré, dans un entretien avec l’agence de presse Ria-Novosti, vouloir aller « libérer Odessa et Tcherniguiv », deux villes ukrainiennes situées respectivement dans le sud et le nord, loin de la ligne de front actuelle. Interrogé sur ces propos, Dmitri Peskov les a tempérés, disant que la priorité était de « protéger les personnes des régions de Lougansk et Donetsk », dans l’est de l’Ukraine.