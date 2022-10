Ukraine: Biden alerte sur un risque d' »apocalypse » nucléaire

Le président américain Joe Biden a mis en garde jeudi contre un risque d' »apocalypse », pour la première fois depuis la guerre froide, en raison des menaces d’employer l’arme nucléaire par la Russie, dont les troupes sont mises sous pression par la contre-offensive ukrainienne.

Biden a dit s’interroger sur une porte de sortie pour son homologue russe Vladimir Poutine. « Comment peut-il s’en sortir? Comment peut-il se positionner de façon à ni perdre la face, ni perdre une portion significative de son pouvoir en Russie? » s’est questionné le président américain lors d’une collecte de fonds à New York.

« Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains » en 1962, a alerté le président américain.

Selon les experts, une attaque atomique emploierait probablement des armes nucléaires tactiques — plus petites en charge explosive qu’une arme nucléaire stratégique.

Mais Washington considère que même une frappe nucléaire tactique pourrait déclencher une conflagration plus large.

Les troupes ukrainiennes sont à l’offensive sur tous les fronts depuis début septembre et ont déjà repris l’essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est, et d’importants nœuds logistiques tels qu’Izioum, Koupiansk et Lyman (Est).

« Rien que depuis le 1er octobre et rien que dans la région de Kherson, plus de 500 km2 de territoire et des dizaines de localités ont été libérées », a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Face aux revers de l’armée russe en Ukraine et à une mobilisation chaotique en Russie qui a poussé des centaines de milliers de ses compatriotes à l’exil, le président russe a assuré mercredi que la situation militaire allait se « stabiliser ».