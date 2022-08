Ukraine: Biden annonce une nouvelle aide militaire de près de 3 milliards $

Un appui financier de poids. Le président américain a annoncé, mercredi 24 août, une nouvelle aide militaire à l’Ukraine de près de trois milliards de dollars. « Les Etats-Unis d’Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté, a affirmé Joe Biden dans un communiqué. Cela permettra à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions (…) et des radars pour nous assurer qu’elle puisse continuer à se défendre sur le long terme. »

Cette nouvelle tranche d’aide est exclusivement composée d’armements commandés à l’industrie de défense américaine. Ils ne parviendront en Ukraine que dans plusieurs mois, voire deux ou trois ans, a souligné un haut responsable du Pentagone.

Cette aide est destinée à renforcer les capacités de défense de l’Ukraine à moyen terme, et non à aider les forces ukrainiennes dans leurs efforts actuels de contre-offensive, comme c’était le cas de la dernière tranche d’aide annoncée la semaine dernière, a expliqué à la presse le numéro trois du ministère américain de la Défense, Colin Kahl.

« Les Etats-Unis ont désormais débloqué plus de 13,5 milliards de dollars pour l’aide militaire à l’Ukraine depuis le début du mandat de Joe Biden », a souligné Colin Kahl. Washington va ainsi commander, pour les forces ukrainiennes, plus de 300 000 obus compatibles avec les systèmes d’artillerie de l’Otan, des radars, mais aussi des systèmes de défense anti-aérienne Nasams, des drones de surveillance et surtout, pour la première fois, des systèmes de défense anti-drones de dernière génération Vampire, qui permettent de détruire un drone en approche avec des missiles guidés de précision.