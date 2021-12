Ukraine: Biden fait monter la pression avant un prochain échange avec Poutine

Joe Biden a fait monter d’un cran la pression sur la Russie vendredi en disant préparer des « initiatives » pour défendre l’Ukraine en cas d’invasion, avant un échange avec son homologue Vladimir Poutine prévu dans les prochains jours.

Disant être en « contact constant » avec les alliés des Etats-Unis et les Ukrainiens, le président américain a déclaré, depuis la Maison Blanche: « Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l’ensemble d’initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit, pour rendre très, très difficile à Poutine de faire ce que les gens craignent qu’il fasse ».

Joe Biden, qui répondait à une question posée après une intervention consacrée à l’économie, n’a pas donné plus de détails.

La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki n’a guère été plus diserte lors de son point presse de routine, indiquant: « Il y a une série d’outils à notre disposition. Bien sûr, des sanctions économiques sont une option. »

Elle n’a pas répondu à une question sur d’éventuelles actions militaires des Américains.

Moscou se prépare à lancer « 100 bataillons composés de groupes tactiques avec un effectif estimé à 175.000 hommes, ainsi que des chars, de l’artillerie et autres équipements », a affirmé un haut responsable américain au quotidien américain Washington Post sous condition d’anonymat.