Ukraine : Biden refuse de livrer des missiles longue portée ATACMS

Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, Volodymyr Zelensky était, jeudi, à Washington pour convaincre les États-Unis de l’aider à passer « la ligne d’arrivée » face à la Russie, si possible avec de nouvelles armes puissantes. Les États-Unis vont fournir à l’Ukraine d’« importants » moyens de défense antiaérienne, a annoncé la Maison-Blanche mais Joe Biden ne veut pas fournir, pour l’instant, de missiles longue portée ATACMS, réclamés par le président ukrainien.

Dans son habituelle tenue kaki, Volodymyr Zelensky est arrivé dans la matinée au Congrès américain, où les élus débattent d’une possible nouvelle aide militaire et humanitaire pour son pays en guerre. « La défense aérienne sera l’une des principales priorités » lors des réunions prévues dans la capitale américaine, avait-il affirmé plus tôt sur X (anciennement Twitter).

- Publicité-