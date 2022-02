Ukraine : Combats en cours à Kharkiv, deuxième ville du pays

Après une nuit « dure », selon les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les combats se poursuivent dimanche 27 février en Ukraine. Au quatrième jour de l’offensive russe,Volodymyr Zelensky a accusé la Russie, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, de considérer les zones habitées « comme une cible légitime ». Selon lui, « Vassylkiv, Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkiv et beaucoup d’autres villes vivent dans des conditions qu’on n’avait pas vues sur nos terres (…) depuis la Seconde guerre mondiale ».

Dimanche matin, des combats de rue entre forces ukrainiennes et armée russe étaient en cours à Kharkiv (nord-est), deuxième ville d’Ukraine où les autorités ont rapporté une « percée » des troupes de Moscou, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les combats ont lieu avec des blindés légers abandonnés ou en feu visibles dans les rues, tandis que les coups de feu et les explosions sporadiques résonnent dans la ville, en grande partie déserte, les habitants se terrant chez eux.

Une colonne de quatre véhicules blindés TIGR russes est notamment laissée abandonnée et un camion militaire en feu, les combats se déroulant dans plusieurs endroits y compris dans le centre, selon le journaliste de l’AFP.

Le gouverneur de la région de Kharkiv avait peu auparavant annoncé une percée des véhicules légers de l’ennemi russe » dans cette ville du nord-est de l’Ukraine, près de la frontière russe, qui compte 1,4 million d’habitants. « Les forces armées ukrainiennes éliminent l’ennemi », a-t-il ajouté.

À Kiev, sous couvre-feu jusqu’à lundi 8 heures, la matinée était calme et ensoleillée. Le bruit des bombardements et des raids aériens a fortement diminué après 1 heure. Des soldats patrouillaient nerveusement dans les rues avec leurs armes sorties et des avions sillonnaient le ciel. « La situation à Kiev est calme et totalement sous le contrôle de l’armée ukrainienne et la défense territoriale », a déclaré le bureau du maire. « Durant la nuit, plusieurs affrontements avec des groupes subversifs ont eu lieu ».

Selon l’état-major ukrainien, l’armée russe « n’a pas atteint » son « principal objectif (qui) est de verrouiller Kiev » et a recours « au sabotage » avec « des groupes de reconnaissance qui détruisent l’infrastructure civile ».