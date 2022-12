Ukraine : De nouveaux « moyens de destruction » russes sont en fabrication, selon Dmitri Medvedev 

L’ancien président et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a affirmé ce dimanche que Moscou fabriquait les « moyens de destruction les plus puissants » basés sur de « nouveaux principes ». Une façon pour le Kremlin de menacer également l’Occident de s’en servir contre eux. « Notre ennemi ne s’est pas retranché uniquement dans le Gouvernement de Kiev (…) Il est aussi en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres endroits ayant prêté allégeance aux nazis de notre temps », a écrit Dmitri Medvedev sur son compte Telegram.

« Voilà pourquoi nous intensifions la production des moyens de destruction les plus puissants, y compris ceux basés sur de nouveaux principes », a-t-il poursuivi dans son message.

Dmitri Medvedev faisait, semble-t-il, référence aux nouvelles générations d’armes hypersoniques que Moscou se targue de développer activement ces dernières années. Le spectre d’une guerre nucléaire est revenu après l’offensive en Ukraine en février. En cause : les revers militaires russes, au cours des derniers mois, et la menace brandie épisodiquement par Vladimir Poutine, même si le chef du Kremlin a baissé d’un ton la semaine dernière.