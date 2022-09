Ukraine: Dernier jour des votes organisés par la Russie

La Russie achevait mardi l’organisation des référendums d’annexion dans quatre territoires totalement ou en partie sous son contrôle en Ukraine, suscitant la colère tant de Kiev que des Occidentaux, qui ont promis une réponse forte en cas d’incorporation.

Moscou continue parallèlement de mener une mobilisation partielle de ses réservistes afin de recruter près de 300.000 combattants pour son invasion de l’Ukraine, cherchant la parade à la contre-offensive des troupes ukrainiennes qui ont, fortes des livraisons d’armes occidentales, repris des milliers de kilomètres carrés de territoire début septembre.

Tenus depuis vendredi dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud), ces scrutins ont été dénoncés comme des « simulacres » par l’Ukraine et ses alliés.

Les pays du G7 ont juré de ne « jamais reconnaître » leurs résultats, tandis que Washington a promis une réplique « rapide et sévère » par la voie de sanctions économiques supplémentairement à ces annexions, qui suivent le schéma de celle de la Crimée en mars 2014.

La Chine, partenaire le plus proche de Moscou, sans aller jusqu’à dénoncer les scrutins, a elle aussi appelé à respecter « l’intégrité territoriale de tous les pays ».

Ces critiques et menaces n’ont pas stoppé Moscou, qui a organisé dans l’urgence la semaine dernière ces scrutins sur fond de succès militaires ukrainiens, ouvrant des centaines de bureaux de vote dans les quatre territoires et en Russie pour faire voter les déplacés.

Les autorités ont assuré que des « résultats provisoires » devraient être annoncés au plus tôt mardi soir ou dans les jours qui suivent. Le Parlement russe devra ensuite voter un texte formalisant l’intégration des quatre régions à la Russie.