Ukraine: Emmanuel Macron et Xi Jinping réaffirment leur opposition au recours à l’arme nucléaire

Les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping ont appelé, jeudi, à des pourparlers de paix le plus vite possible pour mettre fin au conflit en Ukraine, rejetant aussi tout recours à l’arme nucléaire.

Il faut « une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable », a notamment plaidé le chef de l’Etat français, tandis que son homologue chinois a estimé que « les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées » et condamné toute « attaque contre des civils », dans des déclarations conjointes à l’issue d’un entretien bilatéral à Pékin.

Le chef d’Etat chinois a condamné tout « usage d’armes biologiques et chimiques, sous aucune circonstance ». De son côté, Emmanuel Macron a rappelé qu’il fallait « qu’évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit ».

« A cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé l’autre jour vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à vos égards, à nos égards et au droit international », a-t-il ajouté, dans des déclarations devant la presse, à l’issue de leur entretien.

Emmanuel Macron a déclaré à son homologue chinois Xi Jinping qu’il comptait sur lui pour « ramener la Russie à la raison » vis-à-vis de l’Ukraine, les deux dirigeants appelant à des pourparlers de paix.