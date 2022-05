Ukraine: Femmes et enfants tous évacués d’Azovstal

Femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de l’aciérie Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville dévastée de Marioupol, où les autorités ukrainiennes craignent que l’offensive russe ne reprenne de plus belle à l’approche des célébrations à Moscou de la victoire sur l’Allemagne nazie le 9 mai.

Le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine, qui pense ne pouvoir « se permettre de perdre » en Ukraine, est « convaincu que redoubler d’efforts lui permettra de progresser », a estimé samedi Bill Burns, directeur de l’agence de renseignement américaine CIA.

Il n’existe cependant aucune « preuve concrète » que la Russie, qui a placé en état d’alerte ses forces de dissuasion peu après le début de son intervention militaire le 24 février, « prépare le déploiement ou même l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques » dans ce conflit, a-t-il souligné.

Dans le sud-ouest de l’Ukraine, des aérodromes des régions d’Artsyz, près de la Roumanie, d’Odessa –grand port ukrainien de la mer Noire– et de Voznessensk, au nord de Mykolaïv, ont été visés, a annoncé samedi soir le ministère russe de la Défense.

Dans le nord-est, des systèmes de missiles balistiques mobiles Iskander de l’armée russe ont « détruit de grandes quantités d’armes et d’équipements militaires livrés (à l’Ukraine) par les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux » à Krasnograd et à Karlovka, non loin de Kharkiv, a-t-il poursuivi.

Des frappes ont en outre été signalées samedi autour de Donetsk (est), où quatre personnes ont été tuées et neuf blessées, selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko.

Les Russes ont obtenu ces dernières 24 heures des gains territoriaux limités aux alentours de Severodonetsk, l’une des principales localités du Donbass encore aux mains des Ukrainiens, mais cela ne devrait pas aboutir à un encerclement complet, a noté l’Institut américain d’étude de la guerre (ISW).