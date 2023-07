Ukraine : Kiev se dit en « position défensive » sur le front de l’Est

L’Ukraine a admis dimanche être en position défensive sur le front de l’Est face aux forces russes, Vladimir Poutine assurant pour sa part que la contre-offensive ukrainienne, lancée en juin, n’avait pas remporté « de succès ». Depuis Kiev, la vice-ministre de la Défense Ganna Malyar a reconnu que l’armée ukrainienne était « sur une position de défense » dans l’Est du pays. « Pendant deux jours d’affilée, l’ennemi a attaqué activement dans le secteur de Koupiansk, dans la région de Kharkiv », a-t-elle déclaré dimanche.

« De féroces combats ont lieu, et des positions (…) changent plusieurs fois par jour ». Kiev a admis livrer des batailles difficiles et a appelé ses alliés à fournir plus d’armes et d’artillerie à longue portée. Des avancées sur le flanc sud de Bakhmout Mais la vice-ministre a fait valoir que les forces ukrainiennes « avançaient progressivement » près de Bakhmout, une ville de 70 000 habitants avant le conflit, tombée sous contrôle russe en mai après des affrontements extrêmement meurtriers, commencés à l’été 2022. Sur le flanc sud, autour de Bakhmout, « nous avançons chaque jour ».

Sur le flanc nord, « nous essayons de maintenir nos positions, l’ennemi attaque », a précisé Hanna Maliar. « La situation s’est quelque peu intensifiée à l’Est » , reconnaît-elle. Menée depuis juin avec le soutien d’armes lourdes livrées par l’Occident, la contre-offensive ukrainienne progresse lentement face aux troupes russes qui ont le temps d’établir de solides défenses, notamment de redoutables champs de mines, et disposent toujours d’une importante puissance de feu pour pilonner les forces ukrainiennes.