Ukraine : La contre-offensive contre la Russie patine

L’été est arrivé et les sols boueux ont séché, pourtant l’armée ukrainienne patine face aux Russes. « La semaine dernière a été difficile », a reconnu Volodymyr Zelensky ce lundi 3 juillet, quelques heures après que le ministère de la Défense a annoncé que 37 km2 avaient été reconquis en sept jours. « Nous réalisons des progrès. Nous avançons pas à pas », a tenté de rassurer le président ukrainien.

Il faut dire que depuis le début de sa contre-offensive début juin, les progrès des soldats ukrainiens semblent minimes. Neuf villages auraient été repris au 26 juin selon l’agence Reuters, et 300 km2 auraient été récupérés d’après le ministre de la Défense britannique Ben Wallace interrogé le même jour à la Chambre des communes. Des chiffres dérisoires au vu de l’occupation russe qui couvre 20 % du territoire, soit 100 000 km2.

Plusieurs éléments peuvent expliquer ce piétinement, dont les capacités de défense russes et le terrain qui leur est avantageux, comme l’a expliqué le New York Times. Par exemple, dans le sud du pays où a été lancée la principale attaque, le terrain très plat et miné de toutes parts par Moscou empêche les chars ukrainiens d’avancer.

Volodymyr Zelensky a précisé à la BBC que plus de 77 000 km2 du territoire ukrainien avaient été couverts d’explosifs. Dans ce contexte, l’armée « avance progressivement à travers ces champs de mines… 500 mètres par jour, 1 000 mètres par jour, 2 000 mètres par jour », a résumé le chef d’état-major des armées américain Mike Milley le 30 juin en conférence de presse.