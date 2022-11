Ukraine: La moitié des infrastructures énergétiques détruites

L’Ukraine a réclamé vendredi à l’Union européenne un « soutien supplémentaire » pour passer l’hiver alors que près de la moitié de ses infrastructures énergétiques ont été mises « hors d’état de fonctionner » par les frappes russes massives qui les ont visées depuis début octobre.

La Russie a quant à elle accusé des militaires ukrainiens d’avoir exécuté une dizaine de ses soldats qu’ils avaient capturés, dénonçant un « crime de guerre » au lendemain d’accusations ukrainiennes sur des tortures commises à grande échelle par les forces russes à Kherson, ville récemment libérée.

« Près de la moitié de notre système énergétique a été mis hors d’état de fonctionner », a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal lors d’une conférence de presse vendredi, réclamant « un soutien supplémentaire » de l’UE.

De nombreux Ukrainiens doivent affronter le début de l’hiver avec peu ou pas d’électricité et sans eau chaude, alors que la première neige de l’hiver est tombée jeudi sur le pays, après plus d’un mois et demi de bombardements sur le réseau énergétique du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que dix-sept provinces et la capitale Kiev étaient touchées par des coupures de courant, mais que les ingénieurs travaillaient à réparer le réseau électrique et que les pannes devenaient moins fréquentes.

Le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi qu’il ne visait que les installations liées à l’armée, et qu’une série de frappes de longue portée et de précision effectuées la veille avaient « touché exactement les objets ciblés ».