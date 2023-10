Ukraine : La Russie affirme que la « lassitude » du soutien des pays occidentaux va croître

Le Kremlin a assuré lundi que la « lassitude » du soutien à l’Ukraine allait aller croissant chez les Occidentaux, au moment où les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne cherchent à prouver le contraire en se réunissant à Kiev.

« La lassitude du soutien complètement absurde au régime de Kiev va s’accroître dans différents pays, notamment aux Etats-Unis », a jugé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

L’avenir de l’aide américaine est en suspens, ayant été laissée de côté d’un accord de financement provisoire pour éviter une paralysie de l’administration fédérale. Le président américain Joe Biden s’est néanmoins voulu rassurant, promettant de ne pas « abandonner » l’Ukraine.

Dmitri Peskov a dit s’attendre à ce que les Etats-Unis continuent ainsi à faire partie de l’équation. « Bien sûr, l’Amérique va continuer à s’impliquer dans ce conflit, en fait directement », a-t-il déclaré à des journalistes qui le questionnaient sur l’aide américaine.

Mais la « lassitude » occidentale créera davantage de « divisions dans l’establishment politique » et conduira à des « contradictions », a prédit Dmitri Peskov.

Ces déclarations interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont retrouvés lundi à Kiev pour une « réunion historique » visant à exprimer leur « solidarité » avec ce pays confronté à l’invasion russe et qui ambitionne d’intégrer l’UE.

Face à une contre-offensive ukrainienne lente et les craintes d’une baisse du soutien occidental à l’Ukraine, il s’agit aussi de montrer à la Russie qu’elle « ne doit pas compter » sur la « lassitude » de l’Union européenne, a affirmé la ministre française Catherine Colonna.

