Ukraine: La Russie élargit son offensive, Kiev veut davantage d’armes

Près de cinq mois après le début de son offensive, la Russie a élargi mercredi ses objectifs à d’autres territoires que ceux de l’est de l’Ukraine, Kiev demandant pour sa part à ses alliés davantage d’armes et de nouvelles sanctions contre Moscou.

Pour surmonter la chute des livraisons russes de gaz, Bruxelles a proposé un plan visant à réduire de 15% la demande européenne avec une limitation du chauffage de certains bâtiments, le report de la fermeture de centrales nucléaires et des entreprises incitées à réduire leurs besoins. Mais l’Espagne a déjà signifié son opposition.

Sur le plan militaire, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que les objectifs de la Russie ne se limitaient plus uniquement à l’est de l’Ukraine, mais concernaient également d' »autres territoires » et pourraient encore s’étendre.

Partie à l’assaut le 24 février, la Russie avait dit vouloir se concentrer sur le bassin du Donbass, une région minière en partie contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014, après n’être notamment pas parvenue à prendre Kiev, la capitale ukrainienne.

« Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lougansk (deux territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, ndlr), ce sont aussi les régions de Kherson et de Zaporijjia (dans le sud, ndlr) et une série d’autres territoires et ce processus continue, de façon constante », a déclaré M. Lavrov à l’agence de presse Ria-Novosti et à la chaîne de télévision RT.

Lavrov a aussi déclaré que mener des pourparlers avec Kiev n’aurait « aucun sens dans la situation actuelle », estimant que de précédents contacts avaient « seulement révélé l’absence de volonté, chez la partie ukrainienne, de discuter sérieusement de quoi que ce soit ».

L’Ukraine a répondu à l’annonce russe en réclamant plus d’armes et des sanctions supplémentaires contre Moscou. « Les Russes veulent du sang, pas des négociations. J’appelle tous les partenaires à renforcer les sanctions contre la Russie et à accélérer les livraisons d’armes à l’Ukraine », a écrit le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba.