Ukraine : La Russie envoie ses chars les plus redoutables sur le front

La Russie a bel et bien envoyé ses chars les plus redoutables sur le front ukrainien: les T-14 Armata. En janvier dernier, le ministère britannique de la Défense avait assuré que Moscou allait déployer des chars T-14 Armata mais n’avait pas donné de date précise quant à l’apparition de ces blindés sur le champ de bataille. RIA Novosti, une agence de presse affiliée au Kremlin, a annoncé que les tanks considérés comme le fleuron de la technologie militaire russe ont participé à des missions en Ukraine.

« Les troupes russes ont commencé à utiliser les derniers chars Armata pour tirer sur les positions ukrainiennes. Cependant, ces derniers n’ont pas encore été impliquées dans des actions d’assaut directes », a précisé un officier anonyme à RIA Novosti.

Le principal atout du T-14 Armata réside dans son blindage très efficace mais plus léger que ceux des chars classiques. Cette protection moins lourde permet au nouveau véhicule russe d’être plus maniable et surtout plus rapide. Le blindé est aussi équipé de capteurs, de radars et de caméras à haute résolution pour mieux traquer le mouvement des appareils ennemis. Côté offensif, l’engin est doté d’un canon qui peut tirer des obus de 125 millimètres. Ce puissant canon permet au char d’envoyer des charges plus volumineuses et donc plus dévastatrices que certains tanks français, comme le Leopard 2, qui embarque un canon de 120 millimètres seulement. Le ministère russe de la Défense envisage même d’équiper son nouveau véhicule phare de drones de reconnaissance qui seront reliés par un câble flexible.