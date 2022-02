Ukraine : La Russie est « totalement capable » de lancer des cyberattaques , estime un expert en sécurité

Alors que la communauté internationale redoutait une attaque russe chez son voisin, les sites de plusieurs banques et ministères ukrainiens, dont celui des Affaires étrangères, ont été visés par une cyberattaque, mercredi 23 février après-midi, les rendant inaccessibles.

Au-delà des cibles ukrainiennes, les alliés occidentaux de Kiev redoutent désormais que des attaques informatiques russes ne visent d’autres pays, notamment les Etats ayant voté des sanctions contre la Russie. L’expert en cybersécurité au cabinet de conseil Wavestone. Gérôme Billois, estime qu’à l’heure actuelle, on observe quelques débordements des cyberattaques dans des pays comme la Lettonie et la Slovaquie, mais il semble que les victimes soient directement liées aux structures ukrainiennes visées. On peut émettre l’hypothèse qu’il s’agisse de victimes collatérales, liées à l’interconnexion de certains systèmes.

La Russie est en tout cas totalement capable de mener des représailles aux sanctions occidentales sur le terrain numérique. En la matière, les attaquants attaquent rarement à visage découvert, mais les cas précédents impliquaient souvent les services de renseignement russe, directement ou indirectement.