Ukraine: La Russie lance l’assaut sur Azovstal à Marioupol

La Russie a lancé mardi pour la première fois un assaut avec chars et infanterie sur l’aciérie d’Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de Marioupol, au moment où l’ONU annonçait avoir réussi à évacuer plus d’une centaine de civils des lieux.

« Un puissant assaut sur le territoire d’Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l’aide de bateaux et d’un grand nombre d’éléments d’infanterie », a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment ukrainien Azov, dans un message vidéo sur Telegram.

Peu avant, le ministère russe de la Défense avait annoncé qu’avions et artillerie de l’armée russe et de la « République populaire » prorusse de Donetsk commençaient à « détruire » les « positions de tir » ukrainiennes.

Il a accusé le régiment Azov, qui défend l’usine, d’avoir profité du cessez-le-feu, décrété pour évacuer les civils, pour sortir des sous-sols de l’aciérie et se positionner « sur le territoire et dans les bâtiments de l’usine ».

Jusqu’à présent les forces russes pilonnaient par avion et depuis la mer cette aciérie, dont les immenses galeries souterraines datant de la Seconde guerre mondiale abritaient combattants et civils privés d’eau, de nourriture et de médicaments, sans essayer d’y pénétrer.

Le 21 avril, Vladimir Poutine avait déclaré avoir ordonné à ses troupes de ne pas lancer d’assaut mais de bloquer la zone « de sorte que pas une mouche ne passe ».