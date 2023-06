Ukraine: La Russie repousse une attaque sur l’un de ses navires en mer Noire

La Russie a affirmé dimanche avoir repoussé une attaque ukrainienne de bateaux télécommandés sur l’un de ses navires de guerre qui patrouillait en mer Noire, près de deux gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie.

« Les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d’attaquer à l’aide de six bateaux sans équipage à grande vitesse le navire Priazovié de la flotte de la mer Noire », a indiqué sur Telegram le ministère russe de la Défense. Selon lui, cette attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche alors que le navire russe remplissait sa mission de « d’assurer la sécurité le long des itinéraires des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream dans la partie sud-est de la mer Noire ». Ces deux tuyaux servent à acheminer le gaz russe vers la Turquie.

Selon le ministère russe, la navire est parvenu à détruire tous les bateaux ukrainiens et n’a subi aucun dégât. La Russie avait déjà rapporté une attaque similaire le 24 mai, lorsque le navire de patrouille Ivan Khours avait été attaqué en mer Noire par des vedettes télécommandées, dans la zone économique exclusive de la Turquie.

Selon Moscou, lors de cette attaque et celle de dimanche, un drone de reconnaissance américain RQ-4B a « effectué des repérages dans l’espace aérien de la partie centrale de la mer Noire ». Plusieurs incidents impliquant des navires de guerre ou avions russes se sont produits en mer Noire depuis le début de l’offensive en Ukraine lancée le 24 février 2022. La zone est également utilisée pour l’exportation des céréales ukrainiennes, un approvisionnement crucial pour des pays d’Afrique et d’Asie, à la faveur d’un accord par parrainé par l’ONU et la Turquie.