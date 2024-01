Ukraine : La Suisse accepte d’organiser un «sommet sur la paix»

La Suisse a accepté d’organiser à la demande de l’Ukraine un « sommet » de haut niveau sur la paix, ont annoncé lundi les présidents des deux pays lors d’une conférence de presse à Kehrsatz, près de Berne, la capitale helvétique.

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement averti que la Russie ne serait pas la bienvenue à ce sommet. « En ce qui concerne les pays qui veulent participer, nous sommes ouverts à tous, à tous les pays du monde qui respectent notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Ainsi nous pouvons déduire qui va être invité », a-t-il dit en réponse à une question d’un journaliste sur l’éventuelle participation de la Russie au sommet.

« Nous espérons que ce sommet donnera de l’énergie importante à tout ce qui a été discuté. Et nous espérons que la fin de la guerre va être juste et la gouvernance de la justice va être restaurée. La Suisse est notre partenaire dans cela », a-t-il ajouté. Dans un communiqué publié à l’issue de la conférence de presse, la Suisse s’est déclarée « disposée à organiser, à la demande du président ukrainien, une conférence au sommet sur la formule de paix », entre représentants de haut rang.

Les modalités pour la suite des opérations sont en cours de définition. La présidente suisse, Viola Amherd, a assuré que les deux pays allaient commencer à travailler dès mardi sur le sommet.

