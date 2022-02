Ukraine: La Tunisie appelle à privilégier les voies pacifiques

La Tunisie a appelé les parties concernées par l’évolution des récents événements en Ukraine à « œuvrer au règlement du conflit par les voies pacifiques, partant de ses positions de principe privilégiant le dialogue en tant que moyen idoine pour régler les différends entre les Etats», est-il écrit dans un communiqué du département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger publié, vendredi. La Tunisie suit avec « grande inquiétude » l’évolution rapide des événements en Ukraine et l’aggravation de la tension dans la région », a fait savoir le département, priant instamment « la communauté internationale de faire tout son possible pour inciter les différentes parties aux négociations et parvenir à un règlement urgent de cette crise de manière préserver les vies des civils innocents et rétablir la sécurité et la stabilité dans la région, conclut le communiqué