Ukraine : La Turquie demande un cessez-le-feu, rencontre Erdogan-Poutine mercredi

La Turquie a appelé mardi la Russie et l’Ukraine à un cessez-le-feu viable « dès que possible », estimant que les deux pays s’écartaient du chemin de la diplomatie alors que la guerre perdure. « Un cessez-le-feu doit être établi dès que possible. Le plus tôt est le mieux », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors d’un entretien télévisé.

« Un processus qui garantira l’intégrité territoriale et les frontières de l’Ukraine doit commencer », a-t-il estimé. « Sans un cessez-le-feu, il n’est pas possible de parler de ces questions de manière saine: un cessez-le-feu viable et une paix juste ».

Le président turc rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine mercredi à Astana, en marge d’un sommet régional dans la capitale du Kazakhstan, a indiqué à l’AFP un responsable turc.

Les présidents turc et russe se sont déjà rencontrés en marge d’un sommet régional en Ouzbékistan le mois dernier.

Erdogan nourrit l’espoir d’amener Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à se rencontrer pour des pourparlers de paix dont les belligérants ne semblent pas vouloir, mais jugés essentiels et réalistes par les officiels turcs.