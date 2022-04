Ukraine : L’armée russe prépare la bataille du Donbass

La première phase de la guerre en Ukraine se comptait en semaines, la prochaine pourrait durer un mois ou plus ». Telle est la mesure donnée par Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis, lundi lors d’un point-presse. Ce second volet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie doit se concentrer dans le Donbass, cette région du sud-est ukrainien. Et à vrai dire, la perspective tracée par la Maison Blanche semble presque optimiste, car la guerre n’a jamais quitté ce territoire où Ukrainiens et pro-Russes s’affrontent depuis près de huit ans.

- Publicité-

la fois second volet de l’agression de l’Ukraine par la Russie et épisode supplémentaire d’une interminable guerre civile inaugurée en 2014 dans la foulée de la révolution de Maïdan, la bataille pour le Donbass s’annonce comme la nouvelle scène du duel entre Kiev et Moscou. Quels sont les enjeux et le rapport de forces de ce conflit interminable?

Après l’échec des Russes sur le front nord ukrainien, où ils n’ont pas réussi à prendre ni Kiev ni aucune des grandes villes du pays, c’est donc le Donbass qui s’affirme désormais comme la ligne d’horizon de la guerre entre les deux belligérants. Une région où Moscou pourra compter sur l’appui des deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, qui ont autoproclamé leur indépendance en avril 2014 poussées par leur sentiment pro-russe.