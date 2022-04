Ukraine: L’armée russe se regroupe, l’Europe sommée de payer le gaz russe en roubles

L’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, ont estimé Kiev et l’Otan jeudi, alors que Moscou menace de couper l’approvisionnement en gaz aux pays « inamicaux » qui refuseraient de payer en roubles.

Les forces russes « ne se retirent pas mais se repositionnent » en Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, jugeant que Moscou entend renforcer son offensive sur la région du Donbass, dans l’est, tout en maintenant « la pression sur Kiev et d’autres villes ».

« Nous nous attendons à des actions offensives supplémentaires qui se traduiront par encore davantage de souffrances », a-t-il conclu.

Ces propos font écho à ceux du général ukrainien Pavlo « Maestro » à Kharkiv. « (L’ennemi) se regroupe pour attaquer et mettre le maximum de forces » dans le sud et l’est de l’Ukraine, a-t-il déclaré jeudi à l’AFP.

Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part menacé les acheteurs de gaz russe de pays « inamicaux » de stopper leur approvisionnement s’ils ne se plient pas aux exigences du Kremlin, une mesure qui affecterait principalement l’Union européenne, très dépendante.

« Ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. Et de ces comptes ils devront payer le gaz livré et cela dès demain », a-t-il déclaré.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a aussitôt répondu que les pays européens continueront de payer le gaz russe en euros et dollars comme cela est « écrit dans les contrats ». J’ai dit clairement au président russe que cela restera ainsi » et « les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront », a-t-il ajouté.

Le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, en déplacement à Berlin, a indiqué que la France et l’Allemagne se préparent à un tel scénario.

« Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, dans des circonstances très particulières, il n’y aura plus de gaz russe (…) c’est à nous de préparer ces scénarios là, et nous les préparons », a-t-il déclaré.