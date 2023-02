Ukraine: Le chef de l’ONU s’alarme du risque d’une « guerre plus large »

Alors que les « risques d’escalade » en Ukraine augmentent, le monde se dirige « les yeux grands ouverts » vers « une guerre plus large », s’est alarmé lundi le secrétaire général de l’ONU dans un discours particulièrement sombre présentant ses priorités pour 2023.

Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême… « Nous avons commencé l’année 2023 avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vue de notre vivant », a déclaré Antonio Guterres devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Selon les scientifiques gérant l’horloge de l’apocalypse, l’humanité n’a jamais été aussi proche de sa fin, désormais à 90 secondes avant minuit, a-t-il rappelé, y voyant un signal d’alarme.

« Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail », a-t-il insisté, dressant une liste des questions urgentes pour 2023.

« Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d’une escalade et d’un carnage supplémentaires ne cessent d’augmenter. »

« Si tous les pays remplissaient leurs obligations en vertu de la Charte (des Nations unies, ndlr), le droit à la paix serait garanti », a-t-il insisté, plaçant le respect des droits humains au coeur de ces valeurs.

De manière plus large, Antonio Guterres a dénoncé l’absence de « vision stratégique », et le « penchant » des décideurs politiques et économiques pour le court terme.