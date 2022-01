Ukraine: Le dialogue se poursuit à l’OSCE à Vienne

Place à la troisième et dernière séquence d’un ballet diplomatique intense pour désamorcer le risque d’un conflit en Ukraine: le Conseil permanent de l’OSCE se réunit jeudi à Vienne pour poursuivre le dialogue entre la Russie, les Etats-Unis et leurs alliés européens.

- Publicité-

Après des discussions tendues à Genève entre les vice-ministres américaine et russe des Affaires étrangères, Wendy Sherman et Sergueï Riabkov, l’Otan et Moscou ont fait mercredi à Bruxelles le constat de leurs profondes « divergences » sur la sécurité en Europe.

De la même manière, aucune percée n’est attendue en Autriche.

« Je ne pense pas qu’il y aura des résultats concrets cette semaine. Notre principal objectif est d’établir un dialogue », résume l’ambassadeur américain auprès de l’OSCE, Michael Carpenter.

« Oui, nos positions sont aux antipodes (avec Moscou) mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas trouver de terrains d’entente », a-t-il dit sur la chaîne de télévision indépendante russe Dozhd. L’enjeu est de « déterminer sous quelles formes peut être approfondie la discussion dans les prochains mois ».