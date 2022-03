Ukraine : Le FMI évoque des conséquences « dévastatrices » sur l’économie mondiale

« Dévastatrices ». C’est ainsi que le le Fonds monétaire international (FMI) a qualifié les conséquences économiques au niveau mondial d’une escalade du conflit en Ukraine.

Outre le conflit lui-même, les sanctions occidentales imposées à la Russie « auront aussi un impact substantiel sur l’économie mondiale et les marchés financiers, avec des effets collatéraux pour d’autres pays », a également averti le FMI. Même si les prévisions restent soumises à une « extraordinaire incertitude », « les conséquences économiques sont déjà très sérieuses », constate l’institution.

La flambée des prix de l’énergie et des matières premières en général, avec un baril de pétrole désormais proche de 120 dollars et le prix du mégawattheure (MWh) de gaz qui a dépassé les 200 euros en Europe, ajoutent à la poussée inflationniste que connaissait déjà le monde avant l’offensive russe en Ukraine en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et d’une crise de logistique mondiale.

Outre le prix de l’énergie, celui du blé et du maïs explosent. Vendredi, le premier a augmenté de 7,92% à 412 euros la tonne, le second 6,33% à 403 euros la tonne, battant eux aussi des records sur le marché européen. L’Ukraine étant un pays central dans l’approvisionnement de matières premières agricoles. Du côté des métaux, le nickel a dépassé la barre des 30.000 dollars la tonne, une première depuis 2008.

Sur le terrain, les combats continuent. L’armée russe a attaqué à nouveau samedi le port stratégique de Marioupol et continuait d’avancer ailleurs en Ukraine, avec toujours de féroces combats autour de sa capitale Kiev.

Cependant, une troisième session de négociations avec les Russes se déroulera lundi,selon les autorités ukrainiennes. Mais les chances de parvenir à des progrès paraissent infimes, le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si « toutes les exigences russes » étaient acceptées, notamment un statut « neutre et non-nucléaire » pour l’Ukraine et sa « démilitarisation obligatoire ».

Il a en outre souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, une revendication du gouvernement ukrainien.