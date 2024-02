Ukraine: Le nouveau commandant des armées juge la situation «extrêmement complexe»

Le nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a annoncé, mercredi 14 février, s’être rendu dans les zones les plus chaudes du front Est avec le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, y jugeant la situation sur le terrain « extrêmement complexe et tendue ».

« Les occupants russes continuent d’augmenter leurs efforts et dépassent en nombre » les forces ukrainiennes, a déclaré Oleksandr Syrsky sur Telegram, alors que l’Ukraine peine à regarnir les rangs de son armée et que l’aide militaire américaine dont le pays a besoin pour faire face aux Russes reste bloquée. « Nous faisons tout notre possible pour empêcher l’ennemi d’avancer sur notre territoire et pour tenir nos positions », a souligné le nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes. « Nous prenons toutes les mesures possibles pour minimiser nos pertes et sauver la vie de nos soldats », a-t-il encore déclaré.

L’armée ukrainienne a par ailleurs affirmé mercredi avoir « détruit » un navire de guerre russe au large du sud de la Crimée, péninsule ukrainienne en mer Noire annexée par la Russie en 2014. « Les forces armées ukrainiennes avec des unités du renseignement militaire ont détruit un grand navire de débarquement, le Caesar Kounikov », a déclaré l’état-major de l’armée sur Telegram.

