Ukraine: Le port stratégique de Marioupol « sous blocus » par les forces russes

Le port stratégique de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine, est « sous blocus » et subit des « attaques impitoyables » par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville, au dixième jour de l’invasion et alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le weekend.

La prise par Moscou de cette ville de quelque 450.000 habitants, située sur la mer d’Azov, serait un tournant dans l’invasion de l’Ukraine.

Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

L’armée russe occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud-est de l’Ukraine, où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie – dont Moscou nie être à l’origine.

Cette attaque contre la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui compte six réacteurs, a choqué la communauté internationale. Elle constitue « une immense menace pour toute l’Europe et le monde », a réagi vendredi au Conseil de sécurité de l’ONU l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

Les pays du G7 ont annoncé qu’ils allaient « imposer de nouvelles sanctions sévères en réponse à l’agression russe ».

S’il a insisté sur la nécessité de « mettre fin » à ce conflit, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a prévenu que l’Alliance atlantique ne pouvait répondre à la demande de création d’une zone d’exclusion aérienne, pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit.

« La seule façon d’appliquer réellement quelque chose comme une zone d’exclusion aérienne est d’envoyer des avions de l’Otan dans l’espace aérien ukrainien et d’abattre des avions russes. Cela pourrait conduire à une guerre totale », a renchéri le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Enfin, selon le conseiller de la présidence ukrainienne, un troisième round de négociations russo-ukrainiennes pourrait se tenir samedi ou dimanche.

Mais les chances de parvenir à des progrès paraissent extrêmement minces, le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si « toutes les exigences russes » étaient acceptées, notamment un statut « neutre et non-nucléaire » pour l’Ukraine et sa « démilitarisation obligatoire ».