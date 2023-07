Ukraine : Les blindés français inadaptés au combat !

Un officier ukrainien a affirmé que les chars AMX-10 RC offerts par la France à l’Ukraine et actuellement utilisés dans l’offensive de Kiev contre la Russie, ne semblent pas appropriés pour mener des attaques sur le front. Commandant d’un bataillon de la 37e Brigade d’infanterie navale, actuellement déployée dans la région de Donetsk, le major Spartanets (« spartiate »), son pseudo, a observé ces chars français sur le champ de bataille.

« Ils sont utilisés pour des tirs d’appui à cause de leur blindage léger. Leur armement est bon, leurs instruments d’observation sont très bons. Mais, hélas, leur blindage léger les rend inadaptés [à l’attaque] », dit Spartanets. En janvier, le président français, Emmanuel Macron, avait promis la livraison de ces blindés de reconnaissance sur roues, très mobiles et dotés d’un canon redoutable de 105 millimètres. Quatre mois plus tard, ils étaient déjà en service sur le front, selon Kiev.