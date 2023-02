Ukraine : Les contours de la possible offensive russe du printemps se dessinent

C’est l’épée de Damoclès qui semble suspendue en plus au-dessus de la tête des soldats ukrainiens. L’offensive de printemps russe dont tout le monde parle se dessinerait à un horizon de plus en plus proche.

Les Russes voudraient lancer l’assaut aux alentours du 24 février, soit un an jour pour jour après le déclenchement de la guerre, a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son allocution télévisée du 5 février.

Plusieurs centaines de milliers de soldats russes supplémentaires « achèvent leurs entraînements à la frontière avec l’Ukraine », avait affirmé Oleksii Reznikov, le ministre ukrainien de la Défense.

Même le président russe Vladimir Poutine y a fait allusion, sans pour autant parler ouvertement de grande offensive. Il « a averti l’état-major de l’armée qu’il voulait que les territoires perdus par la Russie dans la région de Donetsk [à l’issue de la contre-offensive ukrainienne, NDLR] soit repris avant mars », souligne un analyste militaire pour Forces Analysis, une société de surveillance des conflits.

Il y a ainsi effectivement des « nouvelles troupes qui sont redéployées à plusieurs endroits de la ligne de front », a constaté cet expert. Ce sont essentiellement des soldats qui effectuaient leur entraînement en Biélorussie après avoir été appelés à la guerre lors de la mobilisation partielle de septembre 2022.

Selon lui, les chiffres avancés par certains responsables ukrainiens – près de 500 000 soldats supplémentaires – semblent « quelque peu surestimés ». L’expert suppose « une certaine exagération pour maintenir la pression sur les pays occidentaux et leur faire comprendre qu’il y a urgence à honorer leur promesse d’envoyer les équipements militaires promis ».

Par ailleurs, Moscou ne semble pas masser de nouvelles unités autour d’une ville ou d’un objectif de guerre en particulier. Les mouvements de troupes constatés n’accréditent pas l’imminence d’une offensive dans la région de Zaporijjia, hypothèse suggérée par certains analystes.

Mais la Russie ne se contente pas d’envoyer des hommes supplémentaires. De l’artillerie et, surtout, de nouveaux chars se dirigent aussi vers de front. « Il s’agit essentiellement de T-90, c’est-à-dire des blindés plutôt modernes, qui sont déployés dans la plupart des secteurs où des combats ont lieu », précise l’analyste.